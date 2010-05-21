Выявлены новые вредные свойства сосисок

Вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается при употреблении переработанного мяса, например, сосисок. Вред от свежего непереработанного мяса гораздо меньше, предполагают ученые.

Группа ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения проанализировала выводы 20 научных исследований, в которых приняли участие более миллиона человек из 10 стран мира.

В итоге было выяснено, что употребление 50 граммов переработанного мяса в день – то есть, анпример, одной сосиски или двух тонких ломтиков ветчины - на 42% увеличивало риск развития коронарной недостаточности сердца и на 19% - риск развития диабета.

«Прямая причинно-следственная связь, однако, в таких случаях не может быть доказана, поскольку наши наблюдения учитывали и другие факторы риска», - заявила ведущий исследователь проекта Рената Митча.

Виктория Тейлор, ведущий диетолог в Британской Кардиологической Ассоциации, считает, что любителям мяса, тем не менее, не стоит полностью исключать его из своей диеты.

«Просто нарезайте кусочки поменьше и готовьте сырое мясо, используя более здоровые методы приготовления – запекайте мясо в духовке, к примеру. Если нужно добавить что то для запаха, используйте свежие и высушенные специи и перец, вместо соли», - советует Тейлор.

Официальный представитель Британской ассоциации производителей свиного мяса заявил, в свою очередь, что переработанное мясо - неотъемлемая часть здоровой диеты.

Ассоциация, настаивает на том, чтобы были проведены дополнительные исследования, прежде чем будут вынесены официальные рекомендации, касательно употребления продуктов из свинины.

«Разнообразные исследования демонстрируют, что высокое употребление свиного мяса свидетельствует о в целом несбалансированной диете – таким образом, свинина не является в данном случае корнем всех зол», - подчеркнул представитель ассоциации.

www.bbc.co.uk