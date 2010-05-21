В западных областях подтоплены подворья и жилые дома

В трех западных областях Украины подтоплено почти 600 подворий и жилых домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Ужгороде и восьми районах Закарпатской области остаются подтопленными 316 частных подворий (отведена вода от 325 усадеб) и около 2 тыс. 800 га сельскохозяйственных угодий (вода сошла с 1 тыс. 90 га угодий).

Кроме того, 20 мая в с. Среднее Водяное Раховского района вследствие переувлажнения почвы образовались оползни на трех участках. Угрозы населению и жилым домам нет.

В пяти районах Львовской области остаются подтопленными 144 подвала жилых домов (откачана вода из 63 подвалов), 92 частные подворья (отведена вода от 36 усадеб) и около 840 га сельскохозяйственных угодий (вода сошла с 290 га угодий).

В Ивано-Франковске и шести районах области остаются подтопленными 45 подвалов частных жилых домов и около 8 га сельскохозяйственных угодий (вода сошла с 35 га). Отведена вода от 32 частных усадеб и приусадебных участков.

К ликвидации последствий подтоплений, оползней и восстановлению автодорог привлечены 648 человек и 104 единицы техники, в том числе от МЧС - 185 человек личного состава и 56 единиц техники.

В пострадавших районах комиссиями райгосадминистраций уточняются убытки. В наиболее пострадавших районах работают оперативные группы Главных управлений МЧС в областях. Ситуация находится на контроле МЧС.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 15-18 мая на территории Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей интенсивные осадки, шквалистые порывы ветра привели к формированию быстротекущих дождевых потоков. Из-за захламленности протоков, придорожных канав и кювета произошло подтопление частных подворий, сельскохозяйственных угодий, подвалов жилых домов, повреждение автомобильных дорог и мостов.