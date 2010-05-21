В банках с кофе Nestle обнаружили битое стекло

В связи с этим компания Nestle объявила о добровольном отзыве нескольких наименований своих продуктов. Как сообщается в заявлении производителя, эта мера касается растворимого кофе Alta Rica, Cap Colombie, Estet, Kenjara и Espresso.

Изъятие из продажи касается только стеклянных банок весом 100 граммов. По информации компании, некоторые из этих банок могли растрескаться в ходе транспортировки.

newsland.ru