В банках с кофе Nestle обнаружили битое стекло
11:32, 21 мая 2010Страна
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В связи с этим компания Nestle объявила о добровольном отзыве нескольких наименований своих продуктов. Как сообщается в заявлении производителя, эта мера касается растворимого кофе Alta Rica, Cap Colombie, Estet, Kenjara и Espresso.
Изъятие из продажи касается только стеклянных банок весом 100 граммов. По информации компании, некоторые из этих банок могли растрескаться в ходе транспортировки.
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