Педиатры - против рекламы заменителей грудного молока

Российские педиатры считают неправильной пропаганду заменителей грудного молока и утверждают, что даже в роддомах не уделяется достаточное внимание грудному вскармливанию. Такое мнение высказала сегодня на научной конференции директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития РФ Валентина Широкова.

"Если говорить о грудном вскармливании в роддоме, казалось бы, проще манипуляции нет, она не требует никаких дополнительных вливаний", - сказала специалист. Речь идет о том, чтобы акушеры сразу после родов прикладывали малыша к груди молодой мамы. Также врачи должны давать рекомендации женщинам как поддерживать лактацию. "Тем не менее, при проверке работы целого ряда роддомов выясняется, что эта работа не выполняется", отметила Широкова.

Глава Департамента также подвергла критике пропаганду продуктов, заменяющих грудное молоко. "Не должно быть рекламы заменителей грудного молока", считает она. Материнское молоко служит основой формирования иммунитета ребенка. Первые месяцы малыш полностью зависит от того уровня иммунитета, который ему дала мать. У детей, находящихся на искусственном вскармливании, гораздо чаще развиваются аллергические реакции, простудные заболевания. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, чем выше уровень инфекционной заболеваемости в регионе, чем дольше нужно обеспечивать ребенку грудное вскармливание.

ami-tass.ru