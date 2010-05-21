Ботокс "разглаживает" извилины мозга

Одна из самых распространенных процедур омоложения – уколы ботокса – может быть весьма опасной. Как утверждают американские ученые из университета Висконсин-Мэдисон (США), ботокс разглаживает не только морщины, но и извилины мозга.

Мало того что после этой процедуры с лица у женщин исчезают все эмоции, так и выразить их словами они тоже не могут. Более того, по словам исследователей, нарушается понимание устного текста. Как рассказывает руководитель исследования Дэвид Хавас, был проведен речевой тест с женщинами до и после инъекции ботокса. Выяснилось, что испытуемым после процедуры требовалось больше времени, чтобы сформулировать мысли или осмыслить сказанные фразы.

Ученые предполагают, что мимика стимулирует мыслительный процесс. Для нормальной продуктивной работы мозга необходима активная деятельность мимических мышц, а она нарушается после инъекций. "Здесь можно провести аналогию с влиянием моторики на развитие мозга человека в детстве – активная работа руками у детей дошкольного возраста стимулирует мозговую деятельность. Мимические движения также могут иметь влияние на процесс мышления", – заключает психолог Эн Сотовак (Нью-Йорк).

Кроме такого побочного явления, как отупение, инъекции ботокса имеют еще одно – они приводят к преждевременному старению. С таким утверждением выступили дерматологи Медицинского колледжа в Нью-Йорке. Попадая в мышцу, ботокс парализует ее, однако в мимическом процессе участвуют много других мышц, и если одна из них перестает работать, то другие активизируются; в результате появляются новые морщины, более выраженные.

Между тем в последнее время к услугам косметологов все чаще стали прибегать мужчины. Так, еще два года назад, по данным Американского общества пластических хирургов, процедуры с применением ботокса сделали 300 тысяч представителей сильного пола. Эксперты отметили, что мужчины предпочитают всем прочим процедурам омоложения инъекции ботокса, в то время как женщины бесстрашно ложатся под нож хирурга.

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