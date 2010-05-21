Депутаты готовят революцию в медицине

Парламентарии готовят пакет законодательных инициатив, направленных на коренное изменение существующей системы здравоохранения. Об этом заявил народный депутат, член фракции Партии регионов Виктор КОРЖ во время выступления на заседании Дискуссионного клуба при Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МАУП, по словам депутата, реформы готовятся в парламентском комитете по вопросам здравоохранения во исполнение программы Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Как сообщил В.КОРЖ, ключевой среди реформ, которые предложат парламентарии, будет принятие законопроекта о страховой медицине и создании соответствующего медицинского страхового фонда. Он считает, что за счет средств фонда граждане получат возможность финансировать расходы на лечение и получать квалифицированную медицинскую помощь, а врачи смогут рассчитывать на приличную заработную плату.

«При системе, которая действует, Украина лидирует по показателю больничных кроватей на душу населения, однако на этих кроватях вам не предложат ни лечения, ни лекарств, ни элементарного белья. Врачи же получают мизерную плату – например, оперирующий хирург со стажем 25 лет получает 1400 грн.», - рассказал депутат.

Разработчики инициатив предлагают часть расходов на финансирование будущего страхового фонда возложить на государство.

В.КОРЖ спрогнозировал, что закон о страховой медицине будет принят до конца текущего года.

Еще одним предложением, которое в ближайшем будущем предложит парламентский комитет, является ликвидация ведомственной системы врачебных учреждений. По мнению В.КОРЖА, эта система давно себя исчерпала, и ее последующая поддержка подрывает материально-ресурсную базу как бюджетных, так и ведомственных медицинских учреждений, поскольку они дублируют друг друга, и это распыляет ресурсы. «Следует ожидать позитивного эффекта от их объединения», - отметил В.КОРЖ.

Справка УНИАН. МАУП является крупнейшим негосударственным вузом в стране. В академии учатся около 45 тыс. студентов.

Дискуссионный клуб МАУП начал свою работу в 2008 году. Формат клуба допускает приглашение ведущих политиков, чиновников, общественных деятелей и бизнесменов, которые, кроме столичной студенческой аудитории, имеют возможность пообщаться в интерактивном режиме видеоконференции с учащимися филиалов Академии во всех регионах Украины.