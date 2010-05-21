Тернопольщина: начался сбор средств на медоборудование

На Тернопольщине начался сбор средств на медоборудование в рамках акции «Услышьте все!», которую организовывает Всеукраинский благотворительный фонд «Сердце к сердцу».

Как сообщил во время пресс-конференции начальник главного управления по вопросам туризма, семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Владимир ГУЛЕВСКИЙ, сбор средств в школах, высших учебных заведениях, предприятиях и организациях Тернополя и районов области продлится до 23 мая. В воскресенье 23 мая в Тернополе состоится финальный концерт на Театральной площади, также будут проведены спортивные соревнования, творческие конкурсы, флэш-мобы, во время которых волонтеры будут собирать средства на оборудование для лечения зрения детей в медицинских учреждениях области. Аналогичные мероприятия 23 мая пройдут в райцентрах.

«В 2009 году в рамках акции «Услышьте все!» было собрано 139 тыс. грн. и закуплено прибор для рефракции глаз и зрения, стоимостью 140 тыс. грн, который передан на баланс детской областной больницы и поликлиники. В этом году за средства, которые соберут волонтеры, планируем закупить медоборудование для детских неональных центров », - сообщил В. ГУЛЬОВСЬКИЙ.

По его словам, к акции привлечены ученики общеобразовательных школ, внешкольных учреждений образования, студентов профессионально-технических и высших учебных заведений, молодежные и детские общественные организации.