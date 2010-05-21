В Симферополе две женщины отравились грибами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, обе пострадавшие госпитализированы в больницу. Состояние 43-летней женщины оценивается медиками как тяжелое, 17-летняя девушка находится в удовлетворительном состоянии.

По словам пострадавших, грибы, которые они ели, собраны в прошлом году возле Джанкоя.