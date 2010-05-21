Новый метод контрацепции

Американские исследователи работают над новой методикой безопасной мужской контрацепции с помощью ультразвука.

По предварительным результатам, новый способ обеспечивает эффективную контрацепцию на срок около 6 месяцев.

Как показали пилотные исследования Джеймса Тсуруты и Пола Дэйтона из Университета Северной Каролины, воздействие на яички ультразвуковым излучением определенных параметров может остановить в них продукцию сперматозоидов, и когда накопленные запасы спермы истощаются, мужчина становится неспособным к зачатию.

В эксперименте однократный сеанс облучения с помощью настроенного должным образом прибора для ультразвуковой терапии эффективно подавлял продукцию спермы сроком до полугода, после чего способность к зачатию восстанавливалась.

На данный момент американские исследователи получили от Фонда Билла и Мелинды Гейтс грант в размере 100 тысяч долларов на разработку принципиально нового метода обратимой мужской контрацепции с помощью ультразвука.

Подобный метод отличается безопасностью, простотой в применении и низкой стоимостью, что позволяет применять его практически в любом регионе мира. Джеймс Тсурута убежден, что их изобретение сможет предоставить многим мужчинам во всем мире надежное, дешевое, негормональное средство контрацепции. При этом требуемый результат будет достигаться всего за один сеанс.

Напомним, ранее германские исследователи обнаружили, что наиболее значимыми факторами риска развития сексуальных дисфункций у молодых женщин являются не утомляемость и стрессы, но прием гормональных противозачаточных средств и вредные привычки, такие как курение. Около 40 % женщин, по словам исследователей, жалуются на наличие проблем в их сексуальной жизни. И чаще всего причиной жалоб становится отсутствие всякого желания.

newspro.com.ua