Недоношенные дети в 3 раза чаще страдают психическими болезнями

Дети, рождённые на 26-й или меньшей неделе беременности и классифицируемые как сильно недоношенные, в три раза чаще развивают нарушения психики, включая познавательные, нейромоторные и сенсорные проблемы.

Педиатры провели обследование среди 219 детей, рождённых преждевременно, и зафиксировали, что почти четверть из них к 11 годам развивают психические расстройства. Наиболее часто встречались расстройства внимания и гиперактивность /12%/, эмоциональные расстройства /9%/ и аутизм /8%/. В будущем недоношенные дети также подвергались высокому риску дальнейших проблем с психикой.

Клинические результаты показывают, что необходимо уделять гораздо больше внимания раннему когнитивному и психологическому обследованию сильно недоношенных детей, поскольку они находятся в особой группе риска развития серьёзных психоневрологических, поведенческих и эмоциональных болезней, утверждают клиницисты Университета Сент-Луиса /США/ и Совета медицинских исследований /Англия/. Регулярное психическое тестирование всех родившихся недоношенными детей дошкольного возраста поможет облегчить их дальнейшее лечение и предупредить усложнение многих психо-эмоциональных заболеваний, считают психиатры.

ami-tass.ru