От поражения электротоком погибла 4-летняя девочка

В селе Ёжевцы Сторожинецкого района Черновицкой области от поражения электротоком погибла четырехлетняя девочка.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Черновицкой области, трагедия произошла вчера около 18.00.

Ребенок, который остался без присмотра взрослых, играясь в доме, вставил в розетку гвоздь. Девочка погибла на месте от поражения током.