В Запорожье врач, вымогал за документы ребенка-инвалида

В Запорожье сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью задержали при получении взятки врача, в компетенцию которого входила выдача документов, подтверждающих инвалидность.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Запорожской области.

«Врач был задержан с поличным непосредственно после получения 500 долларов - суммы, которую он требовал у родственников ребенка-инвалида за выдачу документов, подтверждающих инвалидность ребенка», – сказал источник агентства в руководстве областной прокуратуры.

На сегодня действия медика квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - "Получение взятки, сопряженное с вымогательством". Ведется следствие.