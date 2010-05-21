В Запорожье врач, вымогал за документы ребенка-инвалида
08:01, 21 мая 2010Страна
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Задержан при получении взятки
В Запорожье сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью задержали при получении взятки врача, в компетенцию которого входила выдача документов, подтверждающих инвалидность.
Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Запорожской области.
«Врач был задержан с поличным непосредственно после получения 500 долларов - суммы, которую он требовал у родственников ребенка-инвалида за выдачу документов, подтверждающих инвалидность ребенка», – сказал источник агентства в руководстве областной прокуратуры.
На сегодня действия медика квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - "Получение взятки, сопряженное с вымогательством". Ведется следствие.
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