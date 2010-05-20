Киевляне останутся без нейрохирургической помощи?

Коллектив нейрохирургического отделения Александровской клинической больницы (АКЛ) заявляет о намерениях власти Киева расформировать это отделение.

Об этом сами врачи сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам заведующего отделением, врача-нейрохирурга высшей категории Олега НЕЧИПОРУКА, 24 декабря 2009 года Киевсовет принял решение о создании Киевского городского детского центра нейрохирургии. Согласно этому решению Центр должен быть создан как отдельное юридическое лицо на базе имущества АКЛ Киева, которое закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Врачи заявляют, что если Центр будет создан на базе имущества АКЛ вместо существующего нейрохирургического отделения, то следствием этого станет полное разрушение полноценного многопрофильного нейрохирургического стационара, в связи с чем взрослые киевляне фактически будут лишены возможности получить квалифицированную медицинскую помощь в области нейрохирургии.

Нейрохирурги утверждают, что целесообразность создания Центра на базе фактического единственного прогрессивного функционирующего нейрохирургического отделения вызывает сомнения, поскольку по информации, предоставленной КГГА, для создания Киевского городского детского центра нейрохирургии в свое время было выделено около 30 миллионов гривен и этих средств достаточно для создания нового полноценного центра без привлечения материально-технической базы любых других больниц.

Адвокат Виталий СЕРДЮК, который представляет интересы коллектива нейрохирургического отделения АКЛ, заметил, что с мая 2010 года принимаются меры с целью освобождения медицинского персонала и передачи помещения и имеющегося медицинского оборудования создаваемому Центру. При этом возникает вопрос о дальнейшей судьбе как высококвалифицированного медицинского персонала, так и тяжело больных пациентов, находящихся на лечении в отделении. Юрист также подчеркнул, что с правовой точки зрения решение Киевсовета не отвечает требованиям действующего законодательства, в частности, Конституции Украины.

В связи с этими обстоятельствами врачи нейрохирургического отделения инициировали обращение к правоохранительным органам с целью проведения проверки законности действий должностных лиц КГГА и высшего руководства АКЛ. Также они подали иск о признании решения Киевсовета противоправным и отмены в части закрепления за новосоздаваемым Центром объекта недвижимого имущества, принадлежавшего АКЛ на праве оперативного управления.