В Украине повысили акциз на табак и спиртные напитки

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о налогообложении)».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 246 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

“За” голосовали 170 народных депутатов из фракции Партии регионов, 17 – из БЮТ, 9 – из НУ-НС, 27 – КПУ, 19 – Блока Литвина и четверо внефракционных.

Данным законом повышается акциз на табак и спиртные напитки. Кроме того, повышен сбор за специальное водопользование в части использования поверхностных и подземных вод, входящие в состав напитков. В частности, предусматривается, что такой сбор для поверхностных вод будет 21 грн. 60 коп. за один кубометр, и подземных вод – 25 грн. 20 коп.

Кроме того, данным законом предусмотрено, что нормы закона должны реализовываться «без повышения розничных цен на товары и услуги».

Народные депутаты из оппозиционных фракций отмечали, что такое предложение, на котором настаивала фракция КПУ, является нереальным, поскольку в законе заложены нормы, которые приведут к повышению цен на большое количество товаров и услуг.