Как обеспечить качественной питьевой водой детей до 3-х лет?

Главный государственный санитарный врач Украины требует обеспечить качественной питьевой водой детей в возрасте до трех лет.

Как сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, в связи со случаями отравления детей, вероятно, связанных с приготовлением детского питания на воде из индивидуальных колодцев, в которой содержание нитратов превышало гигиенические нормативы, руководствуясь требованиями действующего законодательства, главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ издал постановление “О предупреждении возникновения водно-нитратной метгемоглобинемии у детей”.

В частности, органам исполнительной власти, местного самоуправления поручено принять меры по обеспечению качественной питьевой водой детей в возрасте до трех лет, которые потребляют питьевую воду из нецентрализованных источников водоснабжения.

Также всем региональным главным государственным санитарным врачам поручено обеспечить ежемесячный мониторинг за содержанием нитратов в воде из колодцев, которая используется для потребления детьми в возрасте до трех лет, по результатам которого принимать адекватные к ситуации меры в соответствии с полномочиями.

Региональным управлениям здравоохранения поручено обеспечить подготовку медицинских работников лечебно-профилактических учреждений по вопросам диагностики, лечения и профилактики водно-нитратной метгемоглобинемии у детей, а также обеспечить систематическое проведение медицинскими работниками женских консультаций разъяснительной работы среди населения о недопустимости использования воды из колодцев для приготовления детского питания.

В документе также речь идет о систематическом проведении санитарно-образовательной работы среди населения по вопросам профилактики водно-нитратной метгемоглобинемии у детей.