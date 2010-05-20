1 млрд на борьбу со "свиным" гриппом был выделен необоснованно

Решение правительства о выделении 1,16 млрд. грн. государственных средств на борьбу с гриппом А/Н1N1 не подтверждалось экономическими подсчетами, не базировалось на объективных прогнозах, поэтому средства были использованы неэффективно и с нарушением законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНнКО.

По его словам, это привело к негативным социально-экономическим последствиям. Из выделенной суммы было освоено всего 63,7% средств, а из общего количества закупленных медикаментов использовано около 8%. По информации Счетной палаты, на средства в сумме 50 млн. грн., выделенные еще в марте прошлого года, лекарства и оборудование начали закупаться только с обострением эпидемии.

На средства, выделенные в ноябре (500 млн. грн. резервного фонда и 608 млн. грн. в виде дополнительных ассигнований из бюджета), поставки оборудования для больниц и лабораторий продолжались до апреля 2010 года.

В Счетной палате заявляют, что и сегодня часть оборудования еще не введена в эксплуатацию. Количество закупленного оборудования для лабораторий санстанций и Украинского центра гриппа значительно превысило потребность в нем.

В то же время для дальнейшего функционирования оборудования потребуется ежегодно выделять около 40 млн. грн.

В Счетной палате отмечают, что в качестве гуманитарной помощи Украина получила лекарств и оборудования на сумму 67 млн. грн., при этом только 4,4% из них использовано на противодействие эпидемии.

Значительная часть лекарств не зарегистрированы в Украине, а это означает, что они не пригодны к применению или имеют критический срок годности.

В Счетной палате констатируют, что неэффективно и с нарушением законодательства Министерство здравоохранения использовало 342 млн. грн., или 46% от выделенных средств.