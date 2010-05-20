Состоялись акции по укреплению женского здоровья

Фармацевтическая компания Delta Medical приняла участие в акциях, направленных на повышение среди украинок уровня осведомленности в вопросах женского здоровья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, в частности, 15 мая Delta Medical приняла участие в организации и проведении мероприятия, приуроченного ко Дню семьи, «Щаслива родина – щаслива Україна». Организаторами выступили Украинский институт системной и семейной психотерапии, журналы «Твой психолог» и «Системный взгляд». В рамках этой программы масштабные мероприятия состоялись на центральных улицах Киева, Харькова, Днепропетровска, Полтавы и Ужгорода.

Особое внимание было посвящено вопросам женского здоровья. Посетительницы презентационной палатки Всеукраинской социальной программы «ЛедиЛайн: компетентно о женском здоровье» приняли участие в благотворительном мероприятии от фармацевтической компании Delta Medical. Женщинам в возрасте от 20 до 40 лет при поддержке торговой марки Гинофлор® была предоставлена возможность бесплатно пройти ультразвуковое исследование органов малого таза, а женщинам старше 40 – бесплатное УЗИ молочных желез от торговой марки Менопейс®.

Проект был призван заострить внимание украинок на чрезвычайной актуальности регулярных профилактических осмотров для своевременного выявления отклонений от нормы. Ведь назначение и применение терапии на ранних стадиях значительно увеличивает количество позитивных результатов лечения. Также представительницы прекрасного пола получили информационно-образовательные буклеты "Менопауза", "Беременность" и "Вагинальные инфекции", в которых детально освещены главные причины появления тех или иных заболеваний, их симптомы, подходы к диагностике и вероятные последствия. Цель – повысить среди украинок уровень осведомленности в вопросах гинекологии, беременности и сексуального здоровья, сформировать правильный подход к профилактике и необходимости своевременного обращения к специалистам.

Малыши приняли участие в конкурсах детского рисунка на асфальте и получили за это поощрительные призы. А для взрослых проводились психологические экспресс-тестирования и мастер-классы. В рамках акции семейные, детские психологи и психотерапевты, врачи и другие специалисты предоставляли бесплатные консультации по самым различным направлениям: выбор партнера, готовность к созданию семьи, психология семейных отношений, планирование семьи, преодоление семейных кризисов, взаимоотношения родителей и детей, усыновление.

Справка УНИАН. Delta Medical (г. Вишневое, Киевской области) – фармацевтическая компания, эксклюзивно представляющая на территории Украины и стран СНГ продукцию более 30 всемирно известных производителей.

Специализация компании - предоставление полного спектра услуг, связанных с продвижением товаров к конечному потребителю (регистрация, дистрибьюция, разработка и внедрение маркетинговой стратегии, фармаконадзор).

Сегодня в портфеле Delta Medical - свыше 300 инновационных продуктов: лекарственных препаратов, товаров медицинского назначения, лечебной косметики, медицинского оборудования.

Горячая линия: 0 (800) 309-901 (звонки со стационарных телефонов по территории Украины бесплатные). www.deltamedical.com.ua