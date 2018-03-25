Болезни порождаются нашими эмоциями

Оказывается, состояние сердца, печени и даже почек зависит от желаний и эмоций, которые нами владеют.

Скупой рыцарь умер от инсульта

Скупость. Люди, подверженные этой страсти, часто страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них порой простая покупка хлеба вызывает бурю чувств. По сути, они живут под действием хронического стресса. В организме постоянно поддерживается повышенный уровень гормонов тревоги, который приводит к спазмам сосудов. Первыми реагируют более чувствительные сосуды мозга. Это приводит к частым головным болям и даже к инсультам.

Трусость. Первый орган, который реагирует на страх, – почки. Надпочечники выбрасывают в кровь повышенное количество адреналина и норадреналина. Эти гормоны разлагаются на токсичные вещества, которые почка должна пропустить через себя. В ответ в почках активизируется гормон ренин, который суживает сосуды и тем самым способствует повышению кровяного давления. Не случайно в 90% случаях причину гипертонической болезни ищут именно в проблемах с почками.

Гордость. Человек, считающий себя умнее и лучше других, не догадывается, что гордыня может стать причиной психического заболевания или язвы желудка. Такие люди не просят помощи извне и превращаются в замкнутую систему, готовую вот-вот взорваться, как вулкан. Чаще других именно они страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвами, психическими расстройствами… Большинство больных алкоголизмом тоже заражены неразумной гордостью.

Жадность. В отличие от скупца, обделяющего себя во всем, жадина, наоборот, хочет всего и много, для него страшен процесс расставания с чем-то. Такие люди часто страдают непроходимостью кишечника и запорами, нарушением обмена веществ, сниженным иммунитетом. Эти проблемы влияют на способность организма к саморегуляции не лучшим образом, что может впоследствии привести к онкологическим заболеваниям. Первыми вестниками грядущей опасности могут быть вегетососудистая дистония и постоянные простуды, снижающие иммунитет.

Гнев. Те, кто легко впадает в ярость, составляют огромную армию аллергиков. Периодическое раздражение нервной системы заставляет иммунные клетки постоянно находиться в состоянии боевой готовности. Правда, в том, что касается пищевых аллергий, важную роль играют индивидуальные особенности пищеварительной системы. Человек, у которого много ферментов, будучи очень раздражительным, может до поры до времени не страдать аллергией, а тот, у кого ферментов мало, станет выраженным аллергиком после первых же вспышек ярости.

Тоска. Желание грустить и предаваться унынию приводит к хронической неудовлетворенности жизнью. От этого в первую очередь страдают органы дыхания: легкие, гортань, бронхи, которые тесно связаны с эмоциональной сферой человека. Астма, которая сопровождается спазмом бронхов, тоже, как правило, возникает из-за неумения открывать свои чувства и получать от этого радость (в том числе и в сексе).

Дирижеры-долгожители

Род занятий человека определяет его уязвимые места. Первое подтверждение этому получили американские ученые, которые в середине 80-х провели исследование среди преступников, осужденных за воровство. Оказалось, заболевания рук, невриты, частичная или полная парализация, слабость кистей – профессиональные заболевания «щипачей» и «медвежатников». Объяснить явление только с помощью физиологии вряд ли возможно. Психотерапевты считают: дело в том, что эти люди живут в постоянном внутреннем разладе: принцип «не воруй», хотя и загнан в подсознание, дает о себе знать, и в первую очередь страдают те части тела, которые участвуют в неправедном действии. Кроме того, оказалось, что практически все группы преступников страдают заболеваниями почек. Медики считают, что свою роль здесь сыграл фактор страха, который преступники испытывают регулярно.

Мирные профессии часто не менее разрушительно влияют на здоровье. Например, труд артиста, если к нему подходить не формально, а выкладываться в каждой роли, крайне опасен для психики. Проживание нескольких жизней, о котором так любят рассказывать знаменитые актеры, не проходит без следа: человек расплачивается за это такими расстройствами, как истерия, шизофрения, психопатия.

С этой же точки зрения опасен труд психолога и психоаналитика: ведь они принимают переживания и события из жизни пациента на себя. Не случайно после трех лет практики им рекомендуется менять род занятий.

Журналисты, имеющие возможность наблюдать за ходом истории со стороны, подвержены гордыне. Отсюда хвастовство, «охотничьи» рассказы о том, «что им известны государственные секреты…» и «как их боится влиятельный господин N»… Несоответствие между желаемым и реальным приводит к тяжелым психическим расстройствам, алкоголизму и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Педагоги и преподаватели в зависимости от того, «жадничают» или нет, отдавая себя и свои знания, живут и болеют по-разному. Ученые Потсдамского университета выяснили, что хороших учителей, работающих с самоотдачей (а таких примерно 40%), инфаркты и инсульты настигают чаще других. Так они расплачиваются за гордое желание владеть чужими умами. А равнодушные педагоги страдают по-своему: за профнепригодность (жадность и скупость) расплачиваются устойчивыми депрессиями и болезнями желудочно-кишечного тракта.

А вот любая деятельность, связанная с музыкой, как правило, продлевает жизнь. Звуковые колебания входят в резонанс с клетками организма, активизируют их обмен и регенерацию. Особенно благотворным действием обладает классическая музыка – видимо, не случайно среди долгожителей немало дирижеров и артистов балета. И это несмотря на то, что жизнь последних связана с постоянными травмами! Возможно, долгая жизнь скрывается не только в музыке, но и в редкой возможности красиво и последовательно воплотить свою мечту. Неудивительно, что, по статистике, хорошей выживаемостью отличались многие выдающиеся политики и революционеры: среди них Уинстон Черчилль, Лазарь Каганович и Вера Фигнер, сохранившие здоровье и ясный ум почти до 100 лет. А философ-гуманист Альберт Швейцер, работавший в африканской глуши, среди малярии и проказы, вообще ни разу не заболел за свою долгую жизнь. Видимо, желание думать и делать что-то для других, не требуя награды, – одно из самых здоровых желаний на земле.

Коротко

Пышка плачет, толстяк смеется. Склонность к тоске может по-разному влиять на мужчину и женщину. Под действием негативных эмоций у женщин процесс обмена веществ замедляется, а у мужчин, наоборот, ускоряется. Так что самые печальные люди встречаются среди толстых женщин и худых мужчин.

Кстати

Американские ученые проанализировали взаимосвязь между профессиональной деятельностью и степенью риска возникновения депрессии и составили рейтинг наиболее депрессивных профессий.

Оказалось, что наибольшее число людей, которые страдают депрессией, работали в сфере по уходу за пожилыми и больными людьми. Второе место заняли работники общественного питания – официанты, повара и бармены.

По словам специалистов, наименее подвержены депрессии архитекторы, инженеры и ученые.

aif.ru