Украина страдает от тяжелейшей эпидемии гепатита среди стран Европы и СНГ.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

В то же время, по его словам, сегодня государство признало эту проблему, и готово вместе с общественными организациями помочь решить ее.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦ отметил, что в Украине существует мало информации о гепатите С, тогда как группа вирусных гепатитов, наиболее опасными среди которых являются В и С, быстро распространяется в нашей стране и приводит к хроническому течению болезни с неблагоприятными последствиями.

Сегодня, по данным ВОЗ, число носителей вируса гепатита В в мире достигает 350-500 млн., а людей, у которых выявленные маркеры гепатита С, - более 180 млн. Количество людей, инфицированных вирусом гепатита С, уже сегодня в десятки раз превышает количество ВИЧ-инфицированных, а, по прогнозам специалистов, к 2015-2020 году число больных еще удвоится.