Немецкая диета
Знаменитая Марлен Дитрих за 13 дней теряла 7 кг
Немецкая диета весьма популярна в Германии. Она относиться к разделу "Диеты для быстрого похудения". Ее традиционно придерживаются немки, в числе которых была знаменитая Марлен Дитрих. Эту диету для полных женщин разработали немецкие специалисты диетологи. Эффект удивительный: за 13 дней можно похудеть на 7 кг. Немецкая диета довольно проста, но заставляет ощущать легкое чувство голода. Если вы согласны время от времени терпеть "недовольство желудка", эта диета для вас. Этой диеты нужно придерживаться скрупулезно, с немецкой точностью, ни в коем случае не изменяя последовательности блюд. Между приемами пищи можно пить минеральную воду.
Немецкая диета довольно проста, но заставляет ощущать легкое чувство голода. Если вы согласны время от времени терпеть "недовольство желудка", эта диета для вас. Этой диеты нужно придерживаться скрупулезно, с немецкой точностью, ни в коем случае не изменяя последовательности блюд. Между приемами пищи можно пить минеральную воду.
"Посидев" на этой диете, вы почувствуете пробуждение в себе потока энергии и молодости.
Понедельник
Завтрак: чашка черного кофе или чая, маленький сухарик.
Обед: 2 яйца, сваренных вкрутую, 80 г шпината, заправленного небольшим количеством масла, помидор.
Ужин: котлета, 150 г салата из помидоров и мелко нарезанного зеленого лука, заправленного маслом.
Вторник
Завтрак: чашка кофе или чая, небольшой сухарик.
Обед: 200 г салата из помидоров и нашинкованной капусты, заправленного маслом, апельсин или немного слив.
Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую, 200 г вареного мяса, 80 г зеленого салата.
Среда
Завтрак: чашка кофе или чая.
Обед: яйцо, сваренное вкрутую, 200 г вареной моркови, заправленной небольшим количеством масла, 100 г сыра.
Ужин: 250 г салата из яблока, мандарина, банана, груши или каких-либо других фруктов.
Четверг
Завтрак: стакан натурального яблочного сока.
Обед: 250 г жареной или отварной рыбы, помидор, яблоко.
Ужин: мясная котлета, 150 г зеленого салата, заправленного небольшим количеством масла либо соком лимона.
Пятница
Завтрак: стакан морковного сока.
Обед: 200 г жареной курицы, 100 г зеленого салата.
Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую, небольшая тертая морковь, заправленная маслом.
Суббота
Завтрак: чашка несладкого чая, сухарик.
Обед: 200 г жареного мяса, 150 г салата из нашинкованной капусты с лимонным соком.
Ужин: 100 г тертой моркови, заправленной маслом, 150 г сыра.
Воскресенье
Завтрак: чашка несладкого чая, сухарик.
Обед: 200 г жаренной или отварной курицы.
Ужин: 300 г любых фруктов (яблок, груш, слив, апельсинов и др.)