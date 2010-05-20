Немецкая диета весьма популярна в Германии. Она относиться к разделу "Диеты для быстрого похудения". Ее традиционно придерживаются немки, в числе которых была знаменитая Марлен Дитрих. Эту диету для полных женщин разработали немецкие специалисты диетологи. Эффект удивительный: за 13 дней можно похудеть на 7 кг. Немецкая диета довольно проста, но заставляет ощущать легкое чувство голода. Если вы согласны время от времени терпеть "недовольство желудка", эта диета для вас. Этой диеты нужно придерживаться скрупулезно, с немецкой точностью, ни в коем случае не изменяя последовательности блюд. Между приемами пищи можно пить минеральную воду.

"Посидев" на этой диете, вы почувствуете пробуждение в себе потока энергии и молодости.

Понедельник

Завтрак: чашка черного кофе или чая, маленький сухарик.

Обед: 2 яйца, сваренных вкрутую, 80 г шпината, заправленного небольшим количеством масла, помидор.

Ужин: котлета, 150 г салата из помидоров и мелко нарезанного зеленого лука, заправленного маслом.

Вторник

Завтрак: чашка кофе или чая, небольшой сухарик.

Обед: 200 г салата из помидоров и нашинкованной капусты, заправленного маслом, апельсин или немного слив.

Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую, 200 г вареного мяса, 80 г зеленого салата.

Среда

Завтрак: чашка кофе или чая.

Обед: яйцо, сваренное вкрутую, 200 г вареной моркови, заправленной небольшим количеством масла, 100 г сыра.

Ужин: 250 г салата из яблока, мандарина, банана, груши или каких-либо других фруктов.

Четверг

Завтрак: стакан натурального яблочного сока.

Обед: 250 г жареной или отварной рыбы, помидор, яблоко.

Ужин: мясная котлета, 150 г зеленого салата, заправленного небольшим количеством масла либо соком лимона.

Пятница

Завтрак: стакан морковного сока.

Обед: 200 г жареной курицы, 100 г зеленого салата.

Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую, небольшая тертая морковь, заправленная маслом.

Суббота

Завтрак: чашка несладкого чая, сухарик.

Обед: 200 г жареного мяса, 150 г салата из нашинкованной капусты с лимонным соком.

Ужин: 100 г тертой моркови, заправленной маслом, 150 г сыра.

Воскресенье

Завтрак: чашка несладкого чая, сухарик.

Обед: 200 г жаренной или отварной курицы.

Ужин: 300 г любых фруктов (яблок, груш, слив, апельсинов и др.)

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