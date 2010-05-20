Сорвавшаяся крыша школы тяжело травмировала ребенка
10:43, 20 мая 2010Страна
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Ветром сдуло...
Вчера в 15.35 в пгт Новониколаевка Запорожской области вследствие порывов ветра с крыши школы-интерната для детей с дефектами речи сорвало около 100 кв. м шиферного покрытия.
Обломком травмирован ребенок (2002 г.р.), который в тяжелом состоянии госпитализирован в Запорожскую детскую больницу, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Запорожской области.
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