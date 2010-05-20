Сорвавшаяся крыша школы тяжело травмировала ребенка

Вчера в 15.35 в пгт Новониколаевка Запорожской области вследствие порывов ветра с крыши школы-интерната для детей с дефектами речи сорвало около 100 кв. м шиферного покрытия.

Обломком травмирован ребенок (2002 г.р.), который в тяжелом состоянии госпитализирован в Запорожскую детскую больницу, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Запорожской области.