Как лечиться чистотелом?

Благодаря противогрибковым и бактерицидным веществам чистотел лечит многие кожные болезни, в том числе себорею. Для этого возьмите 2 чайные ложки травы, залейте стаканом кипятка и настаивайте 2—3 часа. После этого настой процедите и втирайте в волосистую часть головы. Голову нужно обвязать полотенцем и покрыть полиэтиленом (или надеть резиновую шапочку). Через 15—20 минут смойте обычным шампунем.

Алкалоид хелидонин обладает болеутоляющим, спазмолитическим действием на гладкомышечные органы, в том числе и на желудок. От язвенной болезни поможет избавиться водный или спиртовой настой чистотела. Готовится он из расчета 1 ст. л. чистотела на стакан воды. Принимать нужно по 100 мл 2—3 раза в день до еды.

Противопоказания. Беременность, ишемическая болезнь сердца, гипотония.

СОВЕТ ОТ НАТУРОПАТА

Прежде чем срывать растение, пред ним нужно извиниться и объяснить, зачем вы его собираете. Иначе целебные свойства растения могут оказать совершенно противоположный эффект. Извиняясь от чистого сердца, вы обеспечиваете максимальную концентрацию полезных веществ в необходимом вам растении.

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