Две севастопольские больницы получили от США медоборудование

Три контейнера медицинского оборудования и инструментов на общую сумму 573 тыс. долларов США получили севастопольские городские больницы №1 и №5 в рамках гуманитарного проекта Госдепартамента США и американской общественной организации «Международная помощь и развитие».

Как передает корреспондент УНИАН, среди оборудования - хирургические инструменты, системы, микроскопы, гинекологические кровати, шприцы, простыни и другие принадлежности.

Начальник управления охраны здоровья Севастопольской городской государственной администрации Виктор ПОЛОГОВ сообщил журналистам, что эта гуманитарная помощь в кризисное время является крайне необходимой для больниц города. По его словам, все полученное оборудование совершенно новое.

Директор гуманитарных программ офиса по координации помощи США в Европе и Евразии Джеральд ОБЕРНДОРФЕР в интервью журналистам отметил: «Мы планируем продолжать реализовать такие программы в Украине, в том числе в Крыму. Я бы хотел отметить крупную программу, которую мы выполним в сентябре текущего года в Автономной Республике Крым, в городе Симферополе: по этой программе мы доставим 100 сорокафутовых контейнеров с медоборудованием и медпринадлежностями, которые будут распределены среди целевых учреждений города Симферополя».