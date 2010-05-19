В украинской кукурузе нет диоксина

Украинская и голландская лаборатории не выявили диоксина в образцах украинской кукурузы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

Согласно сообщению, по поручению министра аграрной политики Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА была создана комиссия по выяснению причин инцидента с украинской кукурузой, которая была поставлена через Нидерланды в Германию.

Члены комиссии изъяли четыре образца, находившихся на хранении в Херсонской областной государственной хлебной инспекции. Образцы были направлены в Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И.Медведя для исследования на содержание диоксина и фуранов. По предварительным данным института, диоксина в кукурузе фуражной не обнаружено, исследование на содержание фуранов продолжается.

Кроме того, четыре образца кукурузы фуражной украинского происхождения были исследованы в Нидерландах (International Laboratories TLR, Роттердам). Согласно соответствующим аналитическим отчетам, диоксина и полихлорированных бифенилов (PCBs) в них не обнаружено. На сегодняшний день, по сообщению ООО «АГРО–МААС Украина», курьерской службой дополнительно отправлены образцы кукурузы для проведения повторных лабораторных исследований в лабораториях TLR (Роттердам) и Eurofins (Гамбург).

«Сегодня Украина – среди признанных игроков на внешних зерновых рынках. Страна выходит на ведущие места в торговле кукурузой. Поэтому для нас крайне важна репутация нашей продукции в мире, и мы будем жестко отстаивать собственные позиции», - заявил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщили в пресс-службе, параллельно Минагрополитики и Госкомветмедицины также расследуют обстоятельства поставки в Нидерланды кормов украинского производства. Уже установлено, что партия кукурузы фуражной (владелец НПЧП «ДНЕПР-2») сопровождалась документально на должном уровне - ветеринарным свидетельством, выданным на основании экспертного заключения Херсонской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины. Груз кукурузы 3-го класса также сопровождался сертификатом качества, выданным Херсонской областной государственной хлебной инспекцией.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе европейские СМИ распространили информацию о том, что в торговых сетях Германии выявлены куриные яйца с содержанием диоксина. При этом прозвучали обвинения в адрес Украины, которая якобы поставляла зараженную этим веществом кукурузу, что в конце концов привело к так называемому «диоксиновому скандалу».

В информации о выявления диоксина в кормах для кур, которая поступила по системе быстрого оповещения Европейской Комиссии, отмечалось, что Украина является одним из поставщиков фуражного зерна (кукурузы) в Нидерланды, соответственно, есть вероятность использования его для кормления птицы. Также сообщалось, что по результатам расследования, проведенного госорганами Нидерландов, источником загрязнения диоксином кормов является кукуруза фуражная, которая поставлялась украинским экспортером - научно-производственным частным предприятием «ДНЕПР-2» (г. Херсон), а импортерами указанной продукции были две компании из Нидерландов - Meunerie Liegeois B.V и Doens Food Ingredients B.V.

Н.ПРИСЯЖНЮК, комментируя сообщения в СМИ, подчеркнул, что попадание в Германию кукурузы, содержащей диоксин, невозможно. «Подобные заявления являются публичным «поиском виновных». Намного легче переложить ответственность на кого-то другого, более слабого, чем признать свою вину», - добавил министр.