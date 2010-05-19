Европарламент поддержал новые стандарты донорства органов

Европейский парламент поддержал директиву о новых стандартах донорства органов человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге докладе Мирослава МИКОЛАШИКА (групп народных партий, Словакия).

"За" проголосовали 643 депутата, против - 16, воздержались - 8.

Директива предусматривает, что в странах-членах ЕС будут определены специальные органы, отвечающие за качество и стандарты безопасности при донорстве и трансплантации органов человека. Эти органы власти будут подтверждать качество работы организаций по поставке донорских органов и трансплантационный центров, собирать информацию о наличии трансплантатов в других странах-членах ЕС, отслеживать путь трансплантата от донора к пациенту.

Согласно Директиве, страны-члены должны обеспечить наивысшую возможную защиту живых доноров. При этом донорство должно осуществляться исключительно на добровольной основе и бесплатно, хотя живые доноры имеют право получать компенсацию.

Для облегчения сотрудничества Еврокомиссия создаст сеть из ответственных органов власти и будет способствовать обмену информацией.

Страны-члены должны ввести положения директивы в национальное законодательство в течение двух лет с момента вступления в силу.

Всего в Европе около 60 тысяч пациентов ожидают донорские органы. При этом ежедневно 12 человек умирают, не дождавшись трансплантации.