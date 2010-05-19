Днепропетровщина: выделили 26 млн. грн. на ремонт медучреждений

Днепропетровский областной совет выделил 26 млн. грн. на ремонт и строительство медицинских учреждений в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении облсовета, утвержденном на очередной сессии.

В частности, за счет областного бюджета планируется провести реконструкцию областной детской больницы на сумму 6 млн грн., ремонт родильного дома клинической больницы им. Мечникова (1,4 млн. грн), капитальный ремонт Днепропетровского областного центра борьбы со СПИДом (1 млн. грн.)

Также депутаты выделили из областного бюджета 22 млн. грн. на приобретение оборудования для лечебных учреждений.

Напомним, Днепропетровский облсовет утвердил областной бюджет на 2010 год с доходами и расходами в объеме 4,281 млрд. грн.