Черниговщина: дрезиной смертельно травмирован 2-летний мальчик

Из-за неосмотрительности взрослых сегодня в 10.15 на перегоне Нежин-Носовка в Черниговской области в районе платформы Дослидна дрезиной был смертельно травмирован двухлетний мальчик.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Мальчик гулял со своей бабушкой и внезапно выбежал из-за платформы на колею.

Как отмечают в ведомстве, предотвращение травматизма является одной из важнейших задач, особенно сейчас, в канун летних каникул. Именно поэтому железнодорожники в очередной раз призывают граждан быть осмотрительными в поездах, на платформах, поблизости колей и напоминать детям о небезопасности игр вблизи железнодорожных объектов и для сохранения жизни и здоровья соблюдать правила поведения на транспорте.