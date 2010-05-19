Херсонщина: запретили закупать для школ и детсадов продукты с ГМО

В Херсонской области усилен контроль над производством и реализацией генетически модифицированных продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал глава Херсонской областной государственной администрации Анатолий ГРИЦЕНКО.

Согласно распоряжению, текст которого обнародован на сайте Херсонской ОГА, в регионе введен запрет на закупку продуктов питания, не имеющих документов, подтверждающих их безопасность и качество, а также продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО) для всех учебных заведений и учреждений отдыха детей.

Областной семенной инспекции и Главному управлению агропромразвития Херсонской ОГА поручено усилить учет площадей, которые используются для выращивания генетически модифицированных сортов сельхозрастений.

Кроме того, областному управлению защиты прав потребителей поручено усилить контроль над маркировкой продуктов, содержащих ГМО, а Херсонской таможне - внимательней изучать сопроводительные документы на продукты детского питания, посевной материал, сельскохозяйственное сырье, оформляемые на таможне.

"Херсонстандартметрологолия" обязана регулярно информировать население о результатах исследований продуктов питания на предмет наличия ГМО.

Также, РГА и мэриям Херсона, Новой Каховки и Каховки поручено запретить реализацию на подведомственных территориях мяса глубокой заморозки.