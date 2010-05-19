Крым: мать довела больного сына до состояния "живого трупа"

Мальчик, больной псориазом, ВИЧ, сифилисом и эпилепсией, признался, что уже несколько лет мать выгоняет его из дома, а ее сожитель бьет.

В Симферополе будут судить мать, которая издевалась над собственным ребенком. Женщина била и выгоняла из дома больного сына. Когда истощенный мальчик попал в больницу, у него обнаружили целый букет заболеваний - псориаз, ВИЧ, сифилис и эпилепсию.

По словам помощника прокурора Киевского района Симферополя Виктории Ивашкевич, в конце марта в их ведомство обратились сотрудники районного управления по делам детей, семьи и молодежи. Они сообщили, что на лечении в клиническом кожно-венерологическом диспансере находится несовершеннолетний Андрей Л.

"По их информации, мать мальчика уклонялась от выполнения родительских обязанностей. По данному факту нами тут же была проведена проверка. Когда мы приехали в диспансер и увидели этого ребенка, то не поверили своим глазам: мальчик был похож на живой труп", - рассказала помощник прокурора.

"На лечение мальчик поступил с диагнозом: расширенный псориаз в прогрессивной стадии. Когда медики начали обследовать Андрея дальше, то обнаружили у него еще целый букет болезней: ранний мезенхимных нейросифилис, эпилепсию и ВИЧ-инфекцию", - отметила Ивашкевич.

Общаясь с правоохранителями, мальчик признался, что уже несколько лет не посещает школу и бродяжничает, поскольку мама выгоняет его из дома, а ее сожитель бьет.

"С такими болезнями этот ребенок спал на улице, в подвалах, на трубах теплосетей, более того, периодически истощенный ребенок попадал в больницу, но мать никогда не искала и тем более не посещала его", - возмутилась Ивашкевич.

Мать правоохранители застали дома пьяной. 35-летняя женщина не работает, а свое отсутствие интереса к жизни сына она объяснила тем, что "нет денег".

Позже сотрудники прокуратуры выяснили, что несколько лет назад ее уже лишили родительских прав на старшего сына, Александра. Мальчика на воспитание в Черкассы забрала бабушка. Почему матери оставили второго ребенка - непонятно.

За злостное невыполнение родительских обязанностей женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

ru.tsn.ua