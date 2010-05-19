Вспышка полиомиелита в Таджикистане - поражение ВОЗ

Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал вспышку полиомиелита в Таджикистане поражением европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое занимается проблемами здравоохранения в странах Европы и Центральной Азии.

По словам Онищенко, ВОЗ не смогла обеспечить жителей Таджикистана вакцинацией от полиомиелита. "У них есть региональное представительство, и они обязаны защищать жителей страны от возвращающихся инфекций, к которым относится полиомиелит", - отметил он.

Кроме того, главный санитарный врач России заявил, что в стране пока не зарегистрировано ни одного случая заражения полиомиелитом. Он пояснил, что две девочки из Таджикистана, у которых был выделен полиовирус, приехали в Россию уже больными. "Нам в зачет эти случаи не пойдут, с точки зрения политики и статистики они нас не волнуют", - добавил Онищенко.

Вспышка полиомиелита в Таджикистане была зафиксирована специалистами ВОЗ в конце апреля 2010 года. По последним данным, инфекцией заразились около 300 жителей республики, 15 заболевших детей скончались. При поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ в страну было доставлено четыре миллиона доз вакцины от полиомиелита. В настоящее время медики Таджикистана завершают первый этап вакцинации, в ходе которого прививки получили более миллиона детей.

medportal.ru