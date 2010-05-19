Луганщина: стартовала акция "Сердце к сердцу"

В Луганской области стартовала благотворительная акция "Сердце к сердцу" по сбору средств на приобретение оборудования для детской областной больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, о начале акции сообщил во время пресс-конференции и.о. директора областной общественной организации "Лугари" Борис КРАВЕЦ.

"В этом году она (акция) посвящена сбору средств на приобретение оборудования для медицинской помощи новорожденным детям", - сказал Б.КРАВЕЦ.

По его словам, для сбора средств созданы волонтерские отряды по всей области из числа участников детского областного движения "Лугари". В течение недели они будут собирать благотворительные взносы всех граждан, которые выразят желание помочь новорожденным детям. У волонтеров будут специальные знаки, которые говорят об их полномочиях, и специальные опечатанные коробки для сбора средств.

Как сообщил главный специалист по неонатологической помощи Главного управления здравоохранения облгосадминистрации Иван ГАВРИЛЮК, в Луганской области ежегодно рождается около 150-160 детей с низкой массой тела - до 1,5 кг. Из них до 6 детей - с весом 500-600 граммов.

"Для их выхаживания необходим не только высокий профессионализм медиков, но и современное высокотехнологическое оборудование для искусственной вентиляции легких и диагностики патологий", - отметил он.

По словам И.ГАВРИЛЮКА, в областной детской больнице есть такое оборудование, но его недостаточно. Только в отделении интенсивной терапии младенца ежегодно проходят лечение около 260 недоношенных младенцев.

Справка УНИАН. Акция «Сердце к сердцу» проводится в Луганской области уже в шестой раз. Два последних года она была посвящена сбору средств на медицинское оборудование для детей с проблемами зрения. В прошлом году Луганская область собрала около 145 тыс. грн., на эти средства закуплено диагностическое оборудование для областной детской больницы. В этом медицинском заведении каждый четверг проводится день открытых дверей, когда родители могут свободно привести на консультацию своего ребенка без специальных направлений.