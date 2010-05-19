В Закарпатье объявлено очередное штормовое предупреждение
Повысились уровни воды в реках
В Закарпатье объявили очередное штормовое предупреждение в связи с повышением уровней воды в реках.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Закарпатской области.
Как говорится в сообщении, на протяжении 19-20 мая продолжится повышение уровней воды.
В частности, ожидается достижение ориентировочных максимальных уровней воды в реке Латорица возле города Чоп на 640-680 см, удержание воды в пойме, на реке Тисе возле Чопа - 1050-1100 (21 мая), начальный выход воды в пойму.
Кроме того, по данным спасателей, на р. Старая 19 мая сохранятся высокие уровни воды с удержанием высокого слоя воды в пойме.
Как сообщал УНИАН, в Закарпатье в результате ливней подтоплено более 300 приусадебных участков.