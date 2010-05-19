Светлое пиво защищает от солнечной радиации?

Светлое пиво спасает от последствий солнечной радиации, главное, употреблять его регулярно. Так считают британские ученые, чем и поделились на страницах журнала Arch Dermatol.

Изначально ученые исследовали влияние разных факторов на процесс старения кожи. Для этого были приглашены 65 пар близнецов. Их разделили на несколько групп. Каждая группа должна была демонстрировать нездоровое поведение во время пребывания на пляже (курить, употреблять нездоровую пищу, крепкий алкоголь и пиво).

По прошествии 30 дней исследователи проверили, как нездоровое поведение сказалось на состоянии кожного покрова людей, пребывавших на пляже под солнцем. Результаты оказались поразительными: меньше всего от солнца пострадали люди, которые в течение 30 дней каждый день выпивали по бутылке светлого пива.

В связи с этим ученые сделали вывод: под воздействием солнечной радиации разрушаются светлые клетки Лангерганса, играющие важную роль в защите кожи и формировании иммунного ответа на солнечную радиацию. Чем хуже функционируют эти клетки, тем больше риск появления пигментных пятен, морщин, а также развития рака кожи. В пиве же ученые обнаружили антиоксидант, помогающий иммунной системе бороться с последствиями солнечного излучения.

newsland.ru