У женщины из сердца извлекли пятисантиметровую иглу

Нижегородские медики извлекли иглу из сердца пациентки, не подозревавшей о полученной травме.

В кардиоцентр Нижнего Новгорода 43-летняя Любовь Запривода обратилась с жалобами на резкое ухудшение самочувствия. В ходе рентгенологического исследования легких медики выявили инородный предмет в области сердца женщины.

По словам кардиохирурга Алишера Гамзаева, игла повредила стенку сердца и проникла в полость правого желудочка. В результате у пациентки развилось кровотечение в полость перикарда.

В ходе полуторачасовой операции хирурги извлекли иглу из сердца женщины. Длина извлеченного предмета составила пять сантиметров.

Запривода отметила, что накануне вечером перед ухудшением самочувствия она занималась дома шитьем. По ее словам, одна из иголок потерялась в складках обивки дивана и женщина не смогла ее найти. Любительница рукоделия предположила, что игла вошла в ее тело во сне.

medportal.ru