Комиссия изучит обстоятельства смерти ребенка на физкультуре

Министерство образования и науки Украины направило в Одесскую область комиссию по изучению обстоятельств смерти школьника на уроке физкультуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы направили комиссию, которая будет совместно с Одесским областным управлением науки и образования расследовать этот факт», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По мнению министра, одной из причин трагедии стало невыполнение совместного приказа Министерства образования и науки, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, а также Министерства здравоохранения, которым предусмотрено обязательное введения в учебных заведениях штатной единицы - медицинского работника.

«Это решение два года не выполнялось, хотя оно требует небольших расходов из государственного бюджета. Цена реализации этой нормы - около 40 млн. грн.», - добавил он.

Д.ТАБАЧНИК также сообщил, что со следующего учебного года планируется обязать все школы провести медицинское обследование всех учащихся, по результатам которого можно будет формировать индивидуальные уроки физкультуры для детей с недостатками здоровья.

Как сообщал УНИАН, в селе Старая Некрасовка Измаильского района Одесской области 14 мая на уроке физкультуры в местной школе умер 15-летний ученик 9-го класса.

Как сообщила газете «Сегодня» заместитель начальника облуправления образования Татьяна ЛАЗАРЕВА, дети играли в футбол, вдруг один из них упал, потеряв сознание. Учитель вызвал скорую помощь, но спасти ребенка не удалось. Парень умер в больнице, не приходя в сознание. Причину смерти должно определить следствие.

Одноклассники погибшего рассказывают, что мальчик никогда не жаловался на здоровье.

Это первый случай смерти на физкультуре с начала этого учебного года, отмечает газета. Когда в 2008 году на уроках физкультуры умерли 7 школьников, МОН ввело мораторий на кроссы, а в 2009 году снизило нормативы.