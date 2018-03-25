В Беларуси узаконят права эмбрионов и суррогатных матерей

Белорусские депутаты намерены узаконить права эмбрионов и суррогатных матерей. Они будут прописаны в новом законопроекте о вспомогательных репродуктивных технологиях и гарантиях прав граждан при их осуществлении. Об этом рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи Светлана Шилова.

"Действующие правовые нормы белорусского законодательства, которые регулируют правовые отношения, возникающие при использовании методов искусственной репродукции, являются фрагментарными, спорными по существу и затрагивают лишь отдельные аспекты проблемы", - считает депутат. Например, в законе о здравоохранении есть понятие об ЭКО, стерилизации, но не прописаны права эмбриона, суррогатной матери и генетических родителей, нет понятий донора спермы или яйцеклетки. Более того, проблемы, назревшие в сфере применения ЭКО за последние 10 лет, стали порою выливаться в судебные процессы. К примеру, когда женщина подает в суд на взыскание алиментов с того мужчины, который, по ее просьбе, стал донором генетического материала, и мужчина оказывается виноватым.

Все это послужило поводом к тому, чтобы депутаты выступили с инициативой разработать законопроект о вспомогательных репродуктивных технологиях и гарантиях прав граждан при их осуществлении. "Этот документ должен отразить правовой и этический статус эмбриона, правовой и моральный статус искусственного оплодотворения, правомерность замораживания эмбриона (криоконсервации), яйцеклеток, сперматозоидов, сроки их хранения и использования для реципиентов, права и обязанности доноров половых клеток, правовые и этические особенности суррогатного материнства", - пояснила депутат. Она добавила, что одна из главных задач при разработке законопроекта - "создать надлежащий правовой режим реализации права человека на применение методов искусственной репродукции в целях защиты человеческой жизни от попыток произвольного манипулирования ею".

Разработчикам законопроекта предстоит, в частности, дать ответы на столь непростые вопросы, как: сколько времени можно хранить эмбрион и что делать с ним после, до какого возраста женщина вправе делать ЭКО, скольких эмбрионов следует "подсаживать" пациенткам, целесообразно ли проведение ЭКО для одиноких незамужних женщин?

Касаясь этих проблемных аспектов, Светлана Шилова отметила, что сейчас женщина может прийти в белорусский центр репродуктивных технологий в любом возрасте и сказать: "Хочу ребенка!" В то время как на Западе, например, ЭКО по репродуктивным показаниям делают только дамам моложе 40 лет. Западные медики также уже пришли к выводу, что лучше подсаживать женщине одного эмбриона, в редких случаях - двух. Потому что выносить многоплодную беременность очень тяжело. Подсадка трех эмбрионов считается бесперспективной, так как рождение здоровых малышей практически невозможно. Закономерно возникает вопрос о дальнейшей судьбе тех эмбрионов, которых заморозили, но не использовали. "Обычно у женщин-доноров берут не одну яйцеклетку, а несколько: три или четыре. Из них выбирают наиболее перспективных, оплодотворяют, но подсаживают, как правило, 1-2. А что делать с остальными? Это нужно урегулировать законодательно", - отметила Светлана Шилова.

Отвечая на вопрос, будет ли новым законопроектом предусмотрено бесплатное проведение ЭКО, депутат сказала, что не считает это целесообразным и экономически оправданным. "Это высокотехнологичная операция, стоимость которой достаточно высока. Кроме того, из 100 циклов только 30-37 заканчиваются рождением ребенка. Можете себе представить, сколько средств потребуется государству? У медицины сегодня, я считаю, есть немало более важных и неотложных задач", - сказала парламентарий. Более того, сама процедура ЭКО в последние годы стала более доступной: сегодня она стоит $1,5 тыс., что всего лишь на $500 больше, чем 15 лет назад, когда средняя зарплата была в 15-20 раз меньше. В государственном РНПЦ "Мать и дитя" расценки еще ниже, так как за работу врачей платит государство. В прошлом году одна попытка стоила Br1,1-1,2 млн. без стоимости лекарств. В Беларуси услуги по искусственному оплодотворению оказывают 4 центра: два государственных (в Минске и Гомеле) и два коммерческих.

В настоящее время созданием законопроекта занимается рабочая группа, в состав которой входят депутаты Палаты представителей, представители Национального центра законодательства и правовых исследований, Министерства здравоохранения, специалисты центров ЭКО. При этом за основу берется опыт законодательного регулирования этой сферы зарубежных государств. Ведь подобного рода законы действуют во многих странах мира и почти во всех странах СНГ.

Внести законопроект в Палату представителей планируется в ноябре-декабре этого года.

belta.by