Ученые нашли новые полезные свойства сыра

Ежедневное употребление сыра помогает предотвратить развитие болезней. С таким заявлением выступили ученые из Университета Турку в Финляндии.

Исследования показали, что в твердых сортах сыра содержатся полезные бактерии - пробиотики. Они помогают улучшить иммунную систему.

Особенно важно употреблять сыр людям преклонного возраста, пишет издание FEMS Immunology & Medical Microbiology. Дело в том, что с возрастом снижается активность антител, выработанных в молодости на вакцины и инфекции. Пробиотики помогают восполнить этот недостаток, активировав работу иммунной системы.

Напомним, что предыдущие исследования показали, что тертый сыр способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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