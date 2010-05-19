Ученые нашли новые полезные свойства сыра
Пробиотики улучшают иммунитет
Ежедневное употребление сыра помогает предотвратить развитие болезней. С таким заявлением выступили ученые из Университета Турку в Финляндии.
Исследования показали, что в твердых сортах сыра содержатся полезные бактерии - пробиотики. Они помогают улучшить иммунную систему.
Особенно важно употреблять сыр людям преклонного возраста, пишет издание FEMS Immunology & Medical Microbiology. Дело в том, что с возрастом снижается активность антител, выработанных в молодости на вакцины и инфекции. Пробиотики помогают восполнить этот недостаток, активировав работу иммунной системы.
Напомним, что предыдущие исследования показали, что тертый сыр способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.