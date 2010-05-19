Как лечат животные

Владельцы котов, собак, аквариумных рыбок и др. отмечают позитивное влияние своих домашних любимцев на состояние окружающих их людей. Это подтверждают и ученые, занимавшиеся изучением влияния животных на здоровье человека. Вот некоторые заключения, сделанные в результате подобных исследований:

* Наличие в доме домашних животных на 3% снижает риск смерти после инфаркта миокарда (Purdue University, США).

* У детей, которые контактировали с двумя или более собаками или кошками в течение первого года жизни, риск возникновения аллергических реакций снижается на 66-77% (Medical College Of Georgia, США).

* Уровень серотонина (природного антидепрессанта) в организме повышается вдвое после того, как человек погладит собаку (University Of Missouri, США).

* Аллергия, которой страдают около 15% британцев, на 30% реже встречается у владельцев кошек (Japan`s Himeji Medical Association, Япония).

* У детей, которые в течение первых трех лет жизни контактируют с собаками, экзема встречается вдвое реже, чем в среднем в популяции (Marshfield Clinic, США).

* У владельцев домашних животных артериальное давление заметно ниже, чем у тех, кто их не имеет (Baker Medical Research Institute, Австралия).

* Количество обращений к врачу среди пожилых людей, у которых есть собаки, на 21% меньше, чем у тех, у кого их нет (University Of California, США).

newsland.ru