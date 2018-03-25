Тихая эпидемия гепатита чаще поражает молодых

19 мая - Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами. Каждый 12-й житель планеты инфицирован гепатитом В или С. Примерно 500 000 000 человек живут с этими заболеваниями. На сегодня можно констатировать пандемию гепатита С, которая по своим масштабам в 5 раз превышает распространенность ВИЧ-инфекции. Несмотря на то, что официально в Украине зарегистрировано лишь 9 000 больных вирусными гепатитами, масштабы эпидемии у нас не меньше.

Причиной иллюзорного "благополучия" является то, что реальный учет больных хроническими гепатитами МЗ Украины начал лишь с 1 июля 2009, причем обязательным является обследование только для доноров и с 2008 года - для призывников, остальное население даже не знает, что такую диагностику можно и нужно проводить.

Ежегодно регистрируется 3-4 млн. новых случаев заражения вирусными гепатитами, у 80-85% из них происходит хронизации процесса, который ничем не проявляет себя. Больной долго может даже не подозревать о своей болезни, иногда лишь жалуется на утомляемость, нервозность, пока не появятся грозные симптомы осложнения хронического гепатита (в 2 -5% случаев на поздних стадиях он является причиной развития рака печени, в 20-25 % - цирроза печени, который является причиной почти каждой третьей трансплантации печени)

По данным ВОЗ последствия гепатитов (рак печени, цирроз) ежегодно забирают примерно 500 000 жизней. Поэтому гепатит С называют ласковым убийцей. Учитывая "достоверность" отечественной статистики, легко представить масштабы государственного внимания и заботы о больных гепатитами в нашей стране (а таких по неофициальным данным минимум 3 млн.). В то время когда, например, в Литве, Беларуси и России тестирование на гепатит С является бесплатным и обязательным, в Украине это дело добровольное и платное. Однако тестирование не является настолько дорогим, чтобы это останавливало того, кто действительно заботится о собственном здоровье. Беда в том, что население плохо осведомлено о проблеме гепатитов, их угрозах и поэтому не спешит обследоваться.

Большинство инфицированных, у которых была выявлена болезнь даже не догадывались о своем статусе (даже в проинформированной Франции во время скрининговых обследований таких оказалось 80%). Ведь обычно мало кто относит себя к группам риска (почему-то в обществе укоренилось мнение, что гепатит - это болезнь наркоманов). Зато основным источником инфицирования до 1996 года, когда начали проверять доноров, было переливание крови и ее компонентов. Сейчас шансы такого заражения значительно уменьшились, однако их перечень остается убедительным для того, чтобы заподозрить себя под номером 12. "Подхватить" вирус можно в тату-салоне, при пирсинге, в маникюрном кабинете, во время иглоукалывания или лечения у стоматолога, в результате операции и других медицинских процедур связанных с инъекциями (все зависит от добросовестности обслуживающего персонала). Даже если вы когда-то пользовались маникюрными ножницами подруги - пройдите тестирование, если хотите убедиться в безопасности такого "обмена".

Наконец, в 10% случаев причину инфицирования так и не удалось выяснить, поэтому все мы - в группе риска.

Нехватка просветительской работы со стороны государства пытаются компенсировать общественные организации. Например, осенью прошлого года появилась Всеукраинская общественная организация "Остановим гепатит", которая сегодня уже вошла в Международный Альянс по борьбе с гепатитами (он представляет интересы 200 групп пациентов более чем 50 стран). Именно Международный Альянс начал проведение Всемирного дня борьбы с гепатитами, который проводится 19 мая. В этот день ВОЗ проводит акции в Украине, цель которых - информирование населения о диагностике, лечении гепатитов С и В, а также привлечение внимания правительства и общественных организаций к проблемам инфицированных.

Наибольшая распространенность вирусных гепатитов - среди людей в возрасте от 15 до 30 лет, утверждает статистика. Узнать о том, вы не оказались среди них в нашей стране можно в трех случаях - сознательно пойти на обследование, стать донором или призывником, или, когда гепатит развивается до осложнений.

Последний случай - самый распространенный в нашей стране. На этом этапе лечения усложняется, его стоимость существенно возрастает (хотя и без того оно обходится около 20 000 евро), а прогнозы значительно ухудшаются. Зато ранняя диагностика и своевременное лечение значительно повышает его эффективность. Поэтому лучше выбрать первый вариант.

К сожалению, далеко не у всех наших соотечественников есть выбор лечить или не лечить инфекционную болезнь. Прежде всего - из-за материальной несостоятельности. Большинство европейских стран решают эту проблему за счет обязательного государственного медицинского страхования (например, в Венгрии, Словакии, Чехии, Польши и Эстонии). Литва и Латвия лечат своих граждан частично (80% стоимости лечения оплачивает государство, 20% - пациент) Беларусь в некоторых регионах покрывает расходы на лечение детей за счет бюджетных закупок лекарств. В нашей стране государственной программы борьбы с хроническими гепатитами не существует. Неудобная болезнь этот гепатит. Раскрутить - не выгодно, попиариться накануне выборов - себе дороже. Поэтому непризнанная эпидемия тихой косой продолжает косить миллионы украинцев, пока они не сумеют отстоять свое законное право на защиту здоровья.

Всеукраинская общественная организация "Остановим гепатит"