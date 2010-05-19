Смертельный недосып

Люди, которые спят меньше шести часов каждую ночь, могут не дожить до пенсии, считают исследователи из Университета Уорвика в Великобритании и медицинского факультета Университета Федерико Второго в Неаполе, Италия.

Они выяснили, что люди, спящие меньше шести часов каждую ночь, имеют на 12 процентов больше шансов умереть преждевременно, чем те, кто спит рекомендованные врачами 6–8 часов.

Исследователи рассмотрели взаимосвязь между продолжительности сна и смертностью путем анализа результатов 16 разных исследований в Великобритании, США, Европе и Восточной Азии, в которых приняли участие 1,3 миллиона человек.

Выяснилось, что есть прямая связь между смертностью и короткой (менее 6 часов в сутки) продолжительностью сна.

Как считает один из авторов исследования, профессор Франческо Каппучио, короткий сон может быть причиной плохого состояния здоровья. «В современном обществе произошло постепенное сокращение средней продолжительности сна, — рассказывает Каппучио, — такая схема наиболее распространена среди людей, занятых полный рабочий день. Это может быть связано с социальным давлением и сменной работой».

Кроме того, слишком долгий сон — более 9 часов в сутки — по данным исследования, тоже может стать причиной для беспокойства. Хотя он сам по себе не увеличивает риск преждевременной смерти, но может оказаться симптомом маркером серьезных болезней. Как говорят ученые, ухудшение состояния здоровья часто сопровождается сонливостью.

Каппучио полагает, что ежедневные 6–8 часов сна взрослому человеку для здоровья оптимальны. В то же время исследование, проведенное в Китае, показало, что местные долгожители чаще спят 10 часов в сутки. Ученым еще предстоит объяснить такие разные результаты, но уже понятно, что спать меньше 6 часов в сутки точно не рекомендуется.

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