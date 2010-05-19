Телефонный звонок от мамы мгновенно успокаивает

Обычный телефонный звонок от мамы обладает моментальным успокаивающим эффектом на нервы, побуждая к активации мощного гормона, подавляющего стресс, установили неврологи Университета Висконсина-Мэдисона /США/. Психотерапевты провели эксперимент среди 7-12-летних девочек, которые должны были решать серию математических задач перед группой незнакомых людей, чтобы повысить таким образом уровень кортизола - гормона, связанного со стрессом. После выполнения задания, треть девочек были успокоены своими мамами с помощью привычных объятий, ещё треть остались смотреть нейтральный 75-минутный фильм, а остальные получили возможность поговорить с мамой по телефону. Оказалось, что телефонный разговор привёл к активации "гормона любви" окситоцина, который тесно ассоциируется с эмоциональными связями между людьми и перекрывает действие гормона стресса кортизола.

Обычно для выработки окситоцина требуется прямой физический контакт в контексте социальных связей, но учёные доказали, что даже просто возможность услышать материнский голос по телефону обладает таким же эффектом на мозг. Положительное физиологическое действие подобного социального контакта продолжалось не только после решения задач, но уровни кортизола у девочек оставались низкими и по возвращении домой. В дальнейшем исследователи намерены изучить воздействие смс-сообщений от близких людей на работу мозга и психику человека.

ami-tass.ru