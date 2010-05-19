Сегодня будет представлен новый председатель Госкомветмедицины
11:00, 19 мая 2010Страна
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Назначили Бисюка
Сегодня будет представлен новый председатель Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Иван БИСЮК.
Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы комитета Анатолий ОСАДЧИЙ.
Напомним, И.БИСЮК возглавлял тогда еще Государственный департамент ветеринарной медицины Украины с января 2006 г. по март 2007 г.
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