Сегодня будет представлен новый председатель Госкомветмедицины

11:00, 19 мая 2010
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Назначили Бисюка

Сегодня будет представлен новый председатель Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Иван БИСЮК.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы комитета Анатолий ОСАДЧИЙ.

Напомним, И.БИСЮК возглавлял тогда еще Государственный департамент ветеринарной медицины Украины с января 2006 г. по март 2007 г.

 

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