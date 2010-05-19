На одном из предприятий Виннитчины изът опасный сыр

10:53, 19 мая 2010
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Успешно продавался по Украине

На одном из молокоперерабатывающих предприятий в Винницкой области изъято 3,6 тонны сыра, изготовленного в антисанитарных условиях.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Винницкой области.

В частности, по данным правоохранителей, во время проверки одного из молокоперерабатывающих предприятий, изготовлявшего из сырого молока сыр-косичку, был обнаружен ряд нарушений. По словам начальника Отдела ветеринарной милиции ГУМВД в Винницкой области Павла ДАРМОГРАЯ, условия изготовления и хранения продукции не отвечают ветеринарно-санитарным требованиям и влияют не только на качество продукции, но и на ее безопасность для потребления.

Во время проверки на предприятии было обнаружено 3 тыс. кг готового копченого сыра и 600 кг сыра-сырца без маркировки. В связи с выявленными нарушениями образцы готовой продукции были изъяты и направлены в областную ветеринарную лабораторию на исследование.

Директор предприятия привлечен к административной ответственности.

По словам П.ДАРМОГРАЯ, свою работу предприятие сможет возобновить лишь при условиях устранения выявленных нарушений.

Как выяснилось, данная продукция успешно реализовывалась на рынках города Винницы, Киева, Харькова, Днепропетровска.

 

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