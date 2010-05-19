Сегодня - Всемирный день борьбы с гепатитами

19 мая по всему миру стартуют мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом, инициированного в 2008 году Всемирным Альянсом по проблемам гепатита (World Hepatitis Alliance).

Долгосрочная цель кампании – повышение осведомленности широкой общественности о симптомах, методах диагностики, профилактики и лечения гепатита В и С, а также привлечение внимание правительств и неправительственных организаций к необходимости оказания поддержки людям, живущим с гепатитом В и С.

Идея кампании 2009, "Я номер 12?", была разработана с целью информирования о шокирующей статистике – в среднем, каждый двенадцатый человек в мире является носителем вируса гепатита В или C. Данная статистика превышает показатели по количеству ВИЧ-инфицированных или больных раком, однако уровень осведомленности людей о гепатите крайне низок.

В 2008 году первый Всемирный день борьбы с гепатитом заложил фундамент для дальнейшего постоянного информирования об опасной болезни. Тогда по всему миру прошло более 165 акций– от рок-концертов до пресс-конференций и деловых встреч на уровне министерств. Инициатива вызвала огромнейший интерес со стороны общественности и СМИ, а, кроме того, получила поддержку со стороны правительств и общественных организаций, а от Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).