В киевском ресторане отравились люди

По состоянию на 17 мая зарегистрировано 7 случаев заболевания пищевой токсикоинфекцией – заболели четверо жителей с. Заборье Киево-Святошинского района и трое жителей Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

Согласно данным Киевской областной санитарно-эпидемиологической станции, все пострадавшие 16 – 17 мая госпитализированы с диагнозами – «пищевая токсикоинфекция» (3 человека) и «острый гастроэнтероколит» (4 человека). Среди больных один ребенок 9 лет. Состояние больных средней тяжести.

В ходе эпидрасследования, проведенного специалистами Киево-Святошинской райсанэпидстанции, установлено, что все пострадавшие заболели после празднования 15 мая дня рождения в ресторане «Українські страви» (г. Киев). Всего на праздновании присутствовали 12 человек. Трое гостей прибыли из Москвы и отбыли на следующий день домой с аналогичными симптомами, еще два человека, проживающие в г. Киеве за медицинской помощью не обращались. Больные во время празднования употребляли различные продукты и блюда: кровянку домашнюю, мясной салат, салат с мидиями, мясную нарезку, крученики, блинчики в потрохами, торт творожный с фруктами и др.

Все больные обследованы на кишечную группу инфекций. Проведена дезинфекция по месту жительства пострадавших (с. Заборье).

С целью предупреждения возникновения повторных случаев инфекционных кишечных заболеваний Главным государственным санитарным врачом Соломенского района г. Киева вынесено Постановление о применении административно-предупредительных мероприятий за нарушение санитарного законодательства, которым временно запрещается функционирование кафе ООО «Українські страви» до выяснения обстоятельств и проведения профилактических мероприятий.