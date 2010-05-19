Газировка - против камней в почках

Диетические версии таких газированных напитков, как 7Up и Sprite, могут предотвращать образование камней в почках. К такому выводу пришли исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (США). По их словам, в таких напитках содержится большое количество цитрата (соли лимонной кислоты), который подавляет образование камней из оксалата кальция, пишет издание Daily Mail.

Камни в почках (конкременты) образуются в результате нарушения метаболизма, инфекции мочевыводящих путей, нарушения прохождения мочи по мочевыделительной системе и других расстройств. При нарушении метаболизма мочевой кислоты формируются мочекислые конкременты, при расстройстве фосфорно-кальциевого метаболизма - фосфатные, а при избыточном поступлении в организм оксалатов - оксалатные.

Наиболее часто встречаются оксалатно-кальциевые камни. Для предотвращения образования таких и мочекислых конкрементов врачи долгое время использовали цитрат калия (калий лимоннокислый). Десять лет назад специалисты обнаружили, что лимонад домашнего приготовления заметно увеличивает уровень цитрата в моче у тех, кто склонен к образованию камней в почках. Каким именно образом лимонад предотвращает формирование конкрементов, оставалось неясным, но некоторые врачи всё равно рекомендовали пациентам чаще пить этот напиток.

В ходе последней работы исследователи попытались выяснить, содержат ли заводские газировки столько же цитрата, как домашний лимонад. Результаты показали, что в диетических напитках на основе цитрусовых (7Up, Sunkist Orange, Sprite, Fresca и имбирный эль Canada Dry) его уровень значительно выше, чем в лимонаде домашнего приготовления. Что касается колы, то в ней цитрата либо очень мало, либо практически нет.

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