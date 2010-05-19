Мытье рук прочищает мысли

Мытьё рук помогает избавиться от тяжести принятых ранее решений, к такому выводу пришли Спайк Ли (Spike Lee) и Норберт Шварц (Norbert Schwarz) из университета Мичигана.

Состояние, когда после принятия каких-то непростых решений человек начинает оправдывать себя, психологи называют когнитивным диссонансом (Postdecisional dissonance). Чтобы лучше разобраться с этим явлением, учёные провели пару простых экспериментов.

В первом они попросили 40 студентов просмотреть 30 CD-дисков, выбрать из них десятку лучших и выставить им оценки от 1 до 10. Затем в качестве награды им было предложено забрать 5 или 6 в их рейтинге. После этого тех же опрашиваемых как бы невзначай попросили также протестировать жидкое мыло. При этом одна половина просто полюбовалась этикеткой, а другая – опробовала мыло в действии. Затем тест с выставлением оценок дискам повторили.

Выяснилось, что люди, которые помыли руки, построили точно такой же рейтинг. Для них ничего не изменилось, они не нуждались в логическом объяснении или оправдании и пересмотре своего выбора. В то время как остальные, поменяли свою точку зрения (увеличив оценки ранее выбранным дискам, и понизив тем, что были отвергнуты).

Такое же влияние физического состояния на психологическое учёные зафиксировали в похожем опыте с 85 участниками, которых попросили выбрать лучший джем, не пробуя его. После им предложили протереть руки антисептическими салфетками и расставить оценки лакомству, но уже попробовав его. Люди с грязными руками посчитали, что выбранные ими ранее джемы ещё лучше на вкус, а отставленные — хуже (тем самым словно оправдываясь за свой "слепой" выбор). В то время как "чистюли" не изменили своего отношения к продуктам.

podrobnosti.ua