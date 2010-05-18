На подтопленных территориях Закарпатья вспышек инфекций нет

На подтопленных территориях Закарпатской области вспышек инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Как сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, в результате интенсивных осадков в течение 15-16 мая на территории Закарпатской области подтоплены частные усадьбы в Ужгороде – 26, Ужгородском районе – 126, в с. Большие Лучки Мукачевского района – 38. 17 мая с частных усадеб вода частично сошла.

На подтопленных территориях СЭС проводит системные лабораторные исследования воды из индивидуальных шахтных колодцев и их дезинфекцию. Также осуществляется мониторинг санитарной и эпидемической ситуации на подтопленных территориях.

Вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором передачи, на подтопленных территориях не зарегистрировано.