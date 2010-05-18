Завтра пресс-конференция ко Дню борьбы с гепатитами

19 мая 2010 в 14:00 в Министерстве здравоохранения Украины состоится пресс-конференция, приуроченная Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами. Всем работникам Минздрава Украины и журналистам будет предложено сдать тест на гепатит.

Украина страдает от тяжелейшего эпидемии гепатита среди стран Европы и СНГ. Сегодня государство признало эту проблему и готово вместе с общественными организациями решить ее.

Участники пресс-конференции:

Василий Лазоришинец - первый заместитель Министра здравоохранения Украины

Ирина Боброва - главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности «Инфекционные болезни»

Ирина Ерамова - старший медицинский специалист (команда с ВИЧ / СПИД / ИППП вирусный гепатит, подразделение инфекционных болезней, Европейское региональное бюро ВОЗ)

Олег Мусий - председатель Общественного Совета Минздрава Украины

Ольга Гаврилова - председатель ВОО «Остановим гепатит»

Аккредитация представителей СМИ проводится до 13:00 19 мая по тел. 8 (044) 253-02-25, 253-69-75 или e-mail: press@moz.gov.ua