Черкассы: в местах скопления мусора установили видеокамеры

Муниципальная инспекция Черкасс совместно с КП “Черкасская служба чистоты” установила видеокамеры в трех местах в городе, где образуются наибольшие скопления стихийного мусора.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель директора департамента муниципальной инспекции Черкасского горисполкома Ольга ШВЕЦ, накануне был проведен рейд, чтобы выявить нарушителей, которые выбрасывают мусор в неразрешенных местах, создавая стихийные свалки. В трех точках города дежурили бригады коммунальщиков, в результате чего были пойманы “на горячем” 8 горожан на автомобилях, которые несанкционированно выбросили бытовые отходы. На четырех из них инспекторы составили протоколы об админнарушении.

По сообщению пресс-службы Черкасского горисполкома, большинство стихийных свалок образуются на территориях, которые граничат с частным сектором.